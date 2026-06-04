Модернизация вместо штрафов

Ежегодные расходы предприятий на охрану окружающей среды достигают 1 трлн руб. в год. Такая оценка прозвучала в ходе прошедшей 4 июня на ПМЭФ-2026 профильной дискуссии. На ней промышленники пожаловались на высокие природоохранные штрафы и предложили властям пока не вводить новые экологические требования, а дать возможность завершить начатую модернизацию производств.

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Модернизация позволяет улучшить экологические характеристики производств и выпускаемой продукции, но постоянное ужесточение регуляторных норм может привести к потере этого ресурса. Такую мысль на прошедшем в рамках ПМЭФ деловом завтраке сформулировал заместитель главы комитета РСПП по экологии и климатической политике Сергей Твердохлеб.

В качестве примеров беспокоящего промышленников регулирования были названы подготовленный правительством законопроект об оборотных штрафах за недостижение целей по выбросам в рамках федерального проекта «Чистый воздух» (см. “Ъ” от 19 апреля), а также планы резко поднять ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (см. “Ъ” от 29 января). «Система экологических платежей должна иметь стимулирующий эффект, но не становиться фактором ограничения промышленного потенциала»,— сказал представитель РСПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы комитета РСПП по экологии и климатической политике Сергей Твердохлеб

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Замглавы комитета РСПП по экологии и климатической политике Сергей Твердохлеб

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также говорил о необходимости сбалансированного подхода в природоохранном регулировании для недопущения негативных последствий для предприятий. Гендиректор «Русала» Евгений Никитин отметил, что промышленность в этой части столкнулась сразу с тремя вызовами: ростом экологических требований, углеродным регулированием других стран и климатическими изменениями. При этом доступ предприятий к длинным и дешевым ресурсам сейчас ограничен. По его словам, без господдержки выполнить все требования невозможно — необходимы «разумная приватизация» регуляторной нагрузки, развитие зеленого финансирования и отсрочка некоторых норм для высвобождения ресурсов компаний на модернизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-президент ГМК «Норильский никель» Николай Уткин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Первый вице-президент ГМК «Норильский никель» Николай Уткин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Выполнение экологических обязательств осложняют еще санкции, удорожание логистики и валютные риски, добавил к перечню препятствий первый вице-президент ГМК «Норильский никель» Николай Уткин. Он рассказал, что компания вынуждена сдвигать сроки реализации некоторых проектов по наращиванию объемов производства, для того чтобы сохранить ресурсы в том числе для выполнения экологических требований. Бизнес, по его словам, просит государство не вводить новые «карательные меры» (например, повышение ставок платежей за НВОС), а «дать возможность завершить начатую модернизацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев согласился с тем, что штраф не должен быть ключевым показателем результативности действий чиновников. «Если дополнительные природоохранные мероприятия делают российскую продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке, очевидно, над этим надо задуматься»,— сказал господин Эдельгериев. Решением, по его словам, могло бы стать снижение фискальной нагрузки. Второй вариант — «вместо тотальных мероприятий, требующих триллионных затрат, использовать точечные субсидии, программы переселения или другие разовые траты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Цель государства, добавил глава комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных,— не сбор денег, а получение эффективно работающего предприятия, соблюдающего экологические стандарты. Деньги, изъятые в виде штрафов (рекордные 166 млрд руб. в 2025 году),— «это средства, которые предприятия не смогли инвестировать в модернизацию». По его мнению, в этой сфере нужно дать регионам больше полномочий («второй ключ»), «так как губернаторы лучше чувствуют локальную ситуацию и могут найти тонкую грань баланса интересов».

Анна Королева