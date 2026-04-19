Модель для экосборки

Рабочая группа из представителей РСПП, Минприроды, Минэкономики, научного сообщества и бизнеса пытается найти баланс между решением задач государства в сфере экологии и реальными финансовыми возможностями промышленников. О работе этой группы и о начале составления «дорожной карты» по решению спорных вопросов экологического регулирования чиновники и предприниматели говорили на прошедшем в РСПП заседании профильного комитета. Новая модель взаимодействия будет обкатываться на таких болезненных для бизнеса темах, как ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и требования федерального проекта «Чистый воздух».

Минприроды и промышленники намерены найти общие подходы к спорным темам экологического регулирования, следовало из прошедшей 17 апреля дискуссии на заседании комитета РСПП по экологии и климатической политике.

По словам замминистра природных ресурсов Константина Цыганова, необходима «новая организационная модель решения накопившихся вопросов».

Поясним, речь идет, в частности, о комплексных экологических разрешениях (КЭР) для предприятий, о ставках платы за НВОС, об оборудовании объектов в рамках проекта «Чистый воздух» системами автоматического контроля выбросов и о введении оборотных штрафов за соответствующие нарушения.

Снимать разногласия бизнеса и регулятора предполагается поэтапно с созданием «дорожной карты» действий. «Определяем с каждой из сторон ответственных должностных лиц, которые будут этим заниматься предметно и отвечать за результат. Ставим сроки — это могут быть как месяцы, так и годы, если потребуется законодательная перезагрузка»,— пояснил замминистра. Работа, по его словам, предполагает подведение промежуточных результатов и наказание ответственных лиц за срывы сроков.

Первым шагом в новом формате станет анализ влияния ставок платы за НВОС на отрасли экономики. Уже создана рабочая группа из представителей РСПП, Минприроды, Минэкономики, научного сообщества и бизнеса.

Составлен перечень предприятий, которые готовы участвовать в обсуждении ставок платы за НВОС (46 компаний из 14 отраслей). Оценка влияния ставок завершена по 27 компаниям. К 15 мая рабочая группа представит согласованную позицию по целесообразности изменения платы за негативное воздействие на 2027–2030 годы.

Другое направление, требующее принятия решений,— федеральный проект «Чистый воздух». Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, на начало апреля 35% квотируемых предприятий не разработали даже планы мероприятий по достижению квот выбросов загрязняющих веществ.

Между тем до завершения первого этапа эксперимента в рамках федпроекта (см. “Ъ” от 4 февраля) осталось меньше года. По ее словам, причинами такой ситуации являются предоставление регулятору неполного комплекта необходимых документов, проблемы с оборудованием на предприятии, неэффективное планирование. Также есть претензии к качеству данных, представляемых бизнесом.

«Мы видим, что ваша инвентаризация (источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, которую предприятия проводят самостоятельно в рамках подготовки к получению КЭР и расчету платы за НВОС.— “Ъ”) в 80% случаев не соответствует действительности»,— заявила членам комитета РСПП Светлана Радионова.

Константин Цыганов уточнил, что сейчас речь идет не о масштабировании федпроекта на всю страну, а о его перезагрузке. Он напомнил, что ранее комиссия Госсовета обратилась к Владимиру Путину с предложением наделить губернаторов дополнительными полномочиями в части воздействия на качество воздуха в своих субъектах РФ.

«У глав регионов есть полномочия устанавливать целевые показатели качества воздуха, но у них нет механизма, как они на это влияют»,— отметил замминистра. Он добавил, что сейчас тестируется механизм заключения четырехсторонних соглашений (Минприроды, Росприроднадзор, субъект РФ и предприятие-загрязнитель), в рамках которого бизнес берет на себя обязательства по сокращению выбросов и по экологической модернизации производства.

Глава комитета РСПП по экологии и климату Андрей Мельниченко со своей стороны добавил, что основной запрос бизнеса к регулятору — это конструктивный диалог, «чтобы меры регулирования не превращались в необоснованные барьеры для развития экономики».

По его словам, подготовка проекта «дорожной карты» сотрудничества между комитетом и Минприроды уже идет.

Пока же в число предложений министерству, прозвучавших на заседании, вошли создание рабочей группы по правовым основам экологического регулирования, проработка вопросов по оборотным штрафам, разработка пилотного проекта общественной верификации деятельности компаний—участников «Чистого воздуха».

