Росалкогольтабакконтроль выступил против легализации онлайн-торговли алкоголем

Росалкогольтабакконтроль не поддерживает идею легализации онлайн-торговли алкоголем. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава регулятора Игорь Алешин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он напомнил, что на рынке уже несколько лет поднимается вопрос торговли алкоголем через интернет. «Но мы против, сразу скажу, потому что это такой скользкий момент», — сказал господин Алешин (цитата по ТАСС).

По его словам, контролировать доставку алкоголя сложно. Глава регулятора отметил, что при попытках торговать алкогольными напитками через интернет наблюдается большой рост нарушений: в 2024 году Росалкогольтабакконтроль заблокировал 8 тыс. таких сайтов, а в 2025 году — уже 25 тыс.

Сейчас дистанционная продажа алкоголя в России полностью запрещена, но ее легализация обсуждается уже несколько лет. В ноябре 2025 года замминистра цифрового развития Олег Качанов говорил, что эксперимент по онлайн-продаже вина через маркетплейсы может стартовать во втором-третьем квартале 2026 года. Подтверждение возраста планируется осуществлять через прямую биометрию (включена в Единую биометрическую систему) или через фотографию в цифровом документе.

Минздрав выступил против такой инициативы. В ведомстве считают, что дистанционная торговля алкоголем противоречит госполитике, направленной на сокращение потребления алкоголя в России.