Минцифры анонсировало запуск продажи вина через маркетплейсы в 2026 году

Минцифры планирует запустить продажу российского вина на онлайн-площадках к середине следующего года, сообщил замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов. Минздрав и Роспотребнадзор выступают против.

«В соответствующих маркетплейсах и у курьеров, и во втором квартале, в третьем квартале мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными пилотами»,— рассказал господин Качанов в рамках форума «Цифровые решения» (цитата по ТАСС). По его словам, соответствующее указание дал президент РФ Владимир Путин.

Замминистра отметил, что продажа вина на маркетплейсах может осуществляться благодаря двум разработанным механизмам: прямая биометрия, включенная в Единую биометрическую систему (ЕБС), а также фотография в цифровом документе, подтвержденная в ЕБС. Это нужно для верификации личности покупателя при оформлении и получении товара.

Продажа алкогольных напитков на онлайн-платформах запрещена на территории России с 2007 года. В апреле 2023 года правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной продаже отечественного вина через «Почту России» с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области. Однако эксперимент был отложен, поскольку МВД, Роспотребнадзор и Минздрав выступили против его проведения.