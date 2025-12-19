Маркетплейсам попросили не наливать

Минздрав России выступил против легализации дистанционной торговли алкоголем, настаивая, что это противоречит госполитике по сокращению потребления алкоголя. Эксперимент по продаже вина в онлайне должен стартовать в 2026 году. Представители алкогольной отрасли, напротив, считают, что реализация такой продукции через интернет не приведет к резкому росту ее потребления.

В распоряжении “Ъ” оказался ответ Минздрава России от 17 декабря на обращение АНО «Цифровой мир» и Национального родительского комитета (НРК), отравленное в министерство 13 ноября. Из него следует, что Минздрав против легализации дистанционной торговли алкоголем, так как это противоречит госполитике, направленной на сокращение потребления алкоголя в России. Это решение также не соответствует целям и задачам, определенным в Стратегии развития здравоохранения в стране до 2030 года.

Из письма министерства также следует, что запрет дистанционной продажи алкогольной продукции направлен на защиту здоровья граждан всех возрастных категорий, а не только несовершеннолетних. Эта мера, по оценке Минздрава, эффективно работает на популяционном уровне, уменьшая доступность алкоголя и способствуя снижению медицинских последствий его потребления, смертности от алкогольных отравлений, травматизма, преступности и насилия. В Минздраве оперативно на запрос “Ъ” не ответили.

Михаил Мурашко, глава Минздрава, в июне 2023 года: «Алкоголизация населения — это проблема, которую нужно решать».

АНО «Цифровой мир» и НРК написали письмо в Минздрав, надеясь инициировать открытое общественное обсуждение вопросов о запрете проведения в 2026 году эксперимента по онлайн-продажам энергетиков, а в дальнейшем алкоголя и табака.

Эксперимент по дистанционной продаже российского вина на маркетплейсах планируется провести во втором-третьем кварталах следующего года, сообщал ранее замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. В случае успеха полноценные продажи могут начаться до конца 2026 года. Онлайн-торговля такой продукцией может быть реализована либо при использовании Единой биометрической системы (ЕБС), либо «по доверенному фото в цифровом документе, удостоверяющем личность, который проходил верификацию в ГИС ЕБС», сообщал ранее господин Качанов.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов говорит, что сегодня на рынке есть инструменты контроля для обеспечения необходимых условий для соблюдения законодательных норм при дистанционной продаже.

В частности, подтверждение личности и совершеннолетия с помощью биометрических данных, добавляет он. По его словам, это современная и надежная технология, которая уже применяется во многих областях, например в банковском секторе.

В «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes) поддерживают развитие легальных каналов продаж, которые позволили бы совершеннолетним потребителям пользоваться возможностями приобретения необходимых товаров без избыточных ограничений. В России уже есть успешный опыт применения инструментов на базе цифровых платформ, отмечают в компании. Они в том числе показывают эффективность в борьбе с неучтенным оборотом продукции, добавляют там.

В АНО «Цифровой мир» считают, что легализация онлайн-продаж алкоголя еще больше повысит интерес к нелегальным интернет-каналам, маскирующимся под легальные.

Контролирующим органам будет трудно разобраться, потому что все они могут предлагать схожую продукцию, отмечают там. В связи с этим 11 декабря организация также направила письмо председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. В нем АНО «Цифровой мир» обратила внимание на рост числа интернет-площадок, торгующих алкоголем, а также приложила список из 21 сайта, которые просила заблокировать.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов считает, что эксперимент не приведет к существенному росту продаж вина. По его словам, эксперимент прежде всего важен как новый канал для коллекционных и редких вин, а также продукции малых и средних виноделен, которым непросто попасть на полки федеральных сетей. В «Напитки вместе» уверены, что эти наработки смогут успешно применяться и для онлайн-продаж пивоваренной продукции. Это будет способствовать обелению отрасли, даст возможность совершеннолетним потребителям покупать качественную продукцию и поддержит легальное производство в условиях падения индустрии, добавили в компании.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова