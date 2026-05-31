Потребители взяли серебро

Розничные продажи ювелирных изделий в натуральном выражении в январе—марте сократились на 5–10% год к году. Потребители отказываются от трат на предметы роскоши, и сегмент украшений не стал исключением. В этих условиях производители ищут новые возможности для развития: они могут делать ставку на бюджетные серебряные изделия или продавать слитки драгоценных металлов.

Количество покупок ювелирных изделий в России в январе—марте 2026 года сократилось на 10% год к году, а их объем снизился на 7%, подсчитали в сервисе платежей T-Pay. В «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных) заметили падение натуральных продаж бижутерии и ювелирных изделий в первом квартале на 10% год к году.

Согласно Infoline, продажи ювелирных изделий в январе—марте в натуральном выражении снизились на 5% год к году, в денежном — выросли только на 3%.

В сети Sunlight спрос потребителей по итогам первого квартала называют стабильным, средний чек прибавил 11% год к году. Представители Sokolov, Miuz, «Адамас» и «585 Золотой» от комментариев отказались.

На Wildberries темпы роста категории ювелирных изделий сократились. Если в январе—марте 2026 года ее оборот вырос на 60% год к году, то в этом — на 46%.

Интерес к базовым позициям (кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески), по словам представителя платформы, вырос, а к нишевым (декоративные подвески или бусины для браслетов) — сократился.

В T-Pay отмечают, что на онлайн-заказы в категории ювелирных изделий в январе—марте 2026 года пришлось только 10% продаж.

Потребители перешли в режим экономии и ограничили расходы на дорогостоящие товары, это не могло не затронуть рынок ювелирных изделий, констатирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Партнер One Story Ольга Сумишевская добавляет, что цены в категории заметно выросли в том числе из-за подорожания драгоценных металлов.

Согласно данным ЦБ РФ на 29 мая, аффинированное золото стоило 10,1 тыс. руб. за грамм. Год к году показатель вырос на 20,3%. Платина прибавила 58,6%, до 4,4 тыс. руб. за грамм, а серебро подорожало более чем в два раза.

24,4 миллиона ювелирных изделий из серебра и золота введены в оборот в январе—апреле 2025 года, по данным Федеральной пробирной палаты

Для российских ювелиров начался уже второй неудачный год. В 2025 году совокупные продажи их изделий, согласно Infoline, выросли только на 7,3%, до 493,3 млрд руб. В 2024 году темп был почти в три раза выше и составил, по оценкам Sokolov, 25,6% год к году.

Ольга Сумишевская не исключает, что в условиях длительного снижения спроса число локальных ювелирных брендов может начать сокращаться. Хотя выходом для игроков может стать переориентация на более бюджетные позиции.

Например, из данных Федеральной пробирной палаты видно, что доля изделий из серебра в общей структуре реализации ювелирных изделий в январе—апреле 2026 года составила 71,2%, прибавив год к году два с половиной процентных пункта. Начала резко расти на ювелирном рынке и доля искусственных бриллиантов (см. “Ъ” от 20 апреля).

Некоторые игроки в качестве альтернативного канала рассматривают инвестиционный рынок.

В UVI Jewellery говорят, что начали продавать слитки и это сразу принесло положительный результат. В условиях тотальной экономии и витающего в воздухе кризиса люди все чаще задумываются о том, как сохранить деньги, рассуждают в компании.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова