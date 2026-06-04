Эксперты назвали работников старше 40 лет главным кадровым резервом Дона

Жители Ростовской области старше 40 лет становятся одним из ключевых трудовых ресурсов региона на фоне сокращения численности трудоспособного населения. Об этом на конференции, которую организовал «Ъ-Ростов» совместно с Союзом работодателей Ростовской области и региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщила председатель межведомственной рабочей группы по вопросам здоровьесбережения работающего населения Ростовской области Татьяна Таютина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам эксперта, за последние пять лет численность трудоспособного населения региона сократилась почти на 7%. В этих условиях работодателям все чаще приходится делать ставку на сохранение профессионального долголетия сотрудников старших возрастных групп.

«Мы понимаем, что достаточно большой пласт населения — это люди старше 40 лет, которые продолжают активно работать. Поэтому их здоровье должно стать нашей общей целью»,— отметила госпожа Таютина.

Она подчеркнула, что сегодня вопросы сохранения здоровья работников выходят за рамки социальной политики и становятся важным экономическим фактором. Потеря квалифицированных специалистов из-за хронических заболеваний или преждевременного ухода с рынка труда усиливает кадровый дефицит, который уже испытывают многие отрасли экономики.

По словам эксперта, особую актуальность приобретают программы профилактики заболеваний, регулярные медицинские обследования и корпоративные инициативы по поддержанию здоровья сотрудников. Такие меры позволяют продлевать трудовую активность работников и сохранять накопленные профессиональные компетенции.

Участники конференции отметили, что на фоне старения населения и нехватки кадров инвестиции в здоровье сотрудников становятся для работодателей одним из инструментов повышения устойчивости бизнеса и сохранения кадрового потенциала.

Подробнее читайте в материале «Бизнес взялся за здоровье»

Валерий Климов