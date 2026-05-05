Президент Румынии срочно вылетел из Армении из-за отставки правительства

Президент Румынии Никушор Дан досрочно покинул встречу Европейского политического сообщества в Ереване из-за вотума недоверия правительству. На пресс-конференции в Бухаресте он заявил, что Румыния останется верна прозападному курсу, передает румынский телеканал Observator News.

«Я призываю к спокойствию. Румыния — стабильное государство, государственные институты продолжают функционировать, — отметил господин Дан. — Среди прозападных партий есть консенсус по основным направлениям развития Румынии, прозападному курсу, вступлению в ОЭСР и исполнению бюджета на 2026 год».

Румынский президент заявил, что планы по участию страны в европейской программе SAFE (Security Action for Europe) и национальном плане восстановления и устойчивости (PNRR) остаются неизменными. «Напоминаю, что на прошлой неделе парламент проголосовал за инвестиции в размере 9 млрд в SAFE», — напомнил Никушор Дан.

Кроме того, по словам президента, он немедленно приступит к переговорам о формировании нового правительства. Глава государства однако исключил проведение досрочных выборов. Новое «прозападное правительство» будет сформировано «в разумные сроки», пообещал президент.

Сегодня парламент Румынии внес вотум недоверия коалиционному правительству премьер-министра Илие Боложана. После выхода из правительства Социал-демократической партии оно потеряло поддержку парламентского большинства.

Подробнее — в материале «Премьеру Румынии решили больше не доверять».