Безработица в Ростовской области снизилась до 2,2%

Уровень безработицы в Ростовской области составляет около 2,2%, а зарегистрированной безработицы — 0,3%. Об этом на конференции, которую организовал «Ъ-Ростов» совместно с Союзом работодателей Ростовской области и региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова.

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По ее словам, несмотря на рекордно низкие показатели безработицы, кадровый дефицит сохраняется практически во всех секторах региональной экономики.

«Сейчас вопрос состоит не столько в том, чтобы привлечь сотрудника, сколько в том, чтобы удержать его»,— отметила госпожа Абдулазизова.

Она подчеркнула, что на фоне нехватки персонала меняются и подходы работников к выбору работодателя. Если еще несколько лет назад основным фактором при трудоустройстве был уровень заработной платы, то сегодня соискатели все чаще обращают внимание на качество рабочей среды, корпоративные социальные программы и дополнительные гарантии.

«Зарплата перестает играть роль основного элемента при принятии решения, и все больше внимания — на социальные проекты предприятия»,— пояснила представитель ТПП.

По словам Светланы Абдулазизовой, кадровая проблема сегодня остается одной из ключевых для бизнеса независимо от отрасли. В условиях ограниченного предложения рабочей силы работодатели все чаще конкурируют не только уровнем оплаты труда, но и качеством условий работы, возможностями для профессионального развития и дополнительными социальными сервисами для сотрудников.

По словам Светланы Абдулазизовой, особенно заметен этот тренд среди сотрудников старших возрастных групп. Для них наличие корпоративной медицины, программ профилактики заболеваний и дополнительных социальных гарантий становится важным аргументом при выборе места работы.

Участники конференции отметили, что в условиях дефицита кадров вопросы сохранения здоровья работников и развития корпоративных социальных программ постепенно становятся частью стратегии по удержанию персонала и повышению конкурентоспособности работодателей на рынке труда.

Подробнее читайте в материале «Бизнес взялся за здоровье».

Валерий Климов