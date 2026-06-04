Более 90% случаев утраты трудоспособности на Дону связаны с угольной отраслью

Свыше 90% случаев профессиональной утраты трудоспособности в Ростовской области приходится на работников угольной промышленности. Об этом на конференции, которую организовал «Ъ-Ростов» совместно с Союзом работодателей Ростовской области и региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщила председатель межведомственной рабочей группы по вопросам здоровьесбережения работающего населения Ростовской области Татьяна Таютина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам эксперта, наиболее распространенными проблемами здоровья у работников угледобывающих предприятий остаются заболевания органов дыхания, нарушения опорно-двигательного аппарата и последствия воздействия производственной вибрации.

«Более 90% случаев профессиональной утраты трудоспособности в регионе по-прежнему связаны с угольной отраслью»,— отметила госпожа Таютина.

Она также обратила внимание на последствия сокращения системы цеховой медицины, которая ранее обеспечивала регулярное наблюдение за состоянием здоровья работников непосредственно на предприятиях.

«После ее реструктуризации полноценное медицинское наблюдение за многими работниками оказалось утрачено. Поэтому мы видим низкую выявляемость профпатологии»,— пояснила эксперт.

Эксперт подчеркнула, что для угледобывающих территорий региона вопросы профилактики профессиональных заболеваний имеют особое значение. Высокая распространенность болезней органов дыхания и нарушений опорно-двигательного аппарата напрямую влияет на продолжительность трудовой деятельности работников и создает дополнительную нагрузку как на работодателей, так и на систему здравоохранения.

По словам Татьяны Таютиной, сегодня работодатели сталкиваются с необходимостью не только предотвращать производственный травматизм, но и развивать системы ранней диагностики профессиональных заболеваний. Особенно актуально это для отраслей с повышенными рисками для здоровья сотрудников.

Участники конференции отметили, что сохранение трудового потенциала становится одним из ключевых факторов устойчивости экономики на фоне кадрового дефицита и сокращения численности трудоспособного населения.

Подробнее читайте в материале «Бизнес взялся за здоровье».

Валерий Климов