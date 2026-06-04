Ростовский бизнес теряет более 133 млн рублей на каждые 10 тыс. сотрудников из-за работы во время болезни
Экономический ущерб от снижения производительности сотрудников, продолжающих работать во время болезни, превышает 133 млн руб. на каждые 10 тыс. работников. Об этом на конференции, которую организовал «Ъ-Ростов» совместно с Союзом работодателей Ростовской области и региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщила старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Александра Анциферова.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По словам эксперта, речь идет о так называемом презентеизме — ситуации, когда сотрудник продолжает работать, несмотря на плохое самочувствие или наличие хронических заболеваний. В таких случаях потери бизнеса связаны не только с больничными листами и расходами на медицинскую помощь, но и со снижением эффективности труда.
«По нашим расчетам, экономический ущерб от презентеизма в расчете на 10 тыс. человек превышает 133 млн руб. Речь идет о потерях рабочего времени и снижении производительности сотрудников, которые продолжают работать во время болезни или при наличии факторов риска, влияющих на их самочувствие»,— отметила госпожа Анциферова.
По данным исследований, сотрудники с повышенным артериальным давлением, ожирением, нарушениями углеводного обмена и другими распространенными факторами риска могут терять более двух часов продуктивного рабочего времени в течение стандартного рабочего дня по сравнению со здоровыми коллегами.
Как отметила эксперт, именно поэтому корпоративные программы здоровья сегодня рассматриваются работодателями не только как элемент социальной ответственности, но и как инструмент повышения эффективности бизнеса. Помимо сокращения расходов, связанных с заболеваниями персонала, такие программы позволяют снижать текучесть кадров и повышать привлекательность работодателя в условиях дефицита трудовых ресурсов.
Участники конференции отметили, что вопросы сохранения здоровья работников все чаще становятся частью кадровой стратегии предприятий на фоне старения населения и усиливающейся конкуренции за квалифицированных специалистов.
Подробнее читайте в материале «Бизнес взялся за здоровье»