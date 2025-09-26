До суда дошло дело о взятках завкафедрой воронежского медуниверситета

Управление Следственного комитета России по Воронежской области завершило расследование уголовного дела о взятках (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении заведующего кафедрой одного из местных учебных заведений, сообщили в ведомстве. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Андрее Сущенко, возглавлявшем кафедру стоматологии детского возраста Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) имени Бурденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание главного корпуса ВГМУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание главного корпуса ВГМУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2015–2025 годах обвиняемый, являясь членом диссертационного совета, получал взятки в общей сумме около 3,7 млн руб. от соискателей ученой степени кандидата медицинских наук за организацию написания диссертационных работ, положительного отзыва на них и организацию их успешной защиты. Во время предварительного расследования фигурант признал вину. Он находился под домашним арестом. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

В пресс-релизе областной прокуратуры о передаче дела в суд указано, что фигурант дела является проректором ВГМУ. По данным с сайта университета, господин Сущенко окончил ВГМУ в 1993 году, а в 2004 году защитил докторскую диссертацию по теме «Принципы и диагностические методы исследования и рациональной коррекции клинико-лабораторных характеристик слизистой оболочки полости рта при заболеваниях пищеварительного тракта». За время научно-педагогической деятельности господин Сущенко подготовил в качестве научного руководителя 12 кандидатов медицинских наук, а также выступил автором более 120 научных работ. В ноябре 2017 года господин Сущенко упоминался на сайте ВГМУ как проректор по дополнительному профессиональному образованию. Другие данные о его работе в этой должности с сайта вуза удалены. Сейчас он, согласно данным университета, является заведующим кафедрой госпитальной стоматологии.

Сергей Толмачев