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FIFA введет специальный жест для жалоб на расизм на ЧМ

На чемпионате мира по футболу будет применяться специальный жест для привлечения внимания судей к проявлениям расизма. Как сообщил журналист Генри Винтер, игроки должны будут скрестить руки перед грудью.

Как только арбитр увидит жест, он будет обязан начать трехэтапную процедуру в рамках кампании Международной федерации футбола (FIFA) «Нет расизму». При первом эпизоде матч будет приостановлен; если оскорбления продолжатся — во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а игроки покинут поле. В случае третьего инцидента игра будет прекращена.

Впервые правило с этим жестом было протестировано на чемпионате мира среди женщин до 20 лет. Турнир состоялся в 2024 году в Колумбии.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В первенстве примут участие 48 сборных.

Обзор группы H чемпионата мира по футболу — в материале «Чемпион Европы стремится к миру».

Таисия Орлова

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