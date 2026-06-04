Операторов связи и банки в России обяжут возмещать ущерб жертвам кибермошенников
Правительство России разработало порядок компенсаций для жертв кибермошенников. Пострадавшие смогут получить компенсацию от банка или оператора связи, если организация не выполнила требования по предотвращению мошеннических операций, рассказал вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Инициатива вошла во второй пакет мер правительства против кибермошенничества. По словам господина Григоренко, там прописан четкий порядок действий для банков и операторов по выявлению подложных операций.
«Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться. Если организация игнорирует эти положения — клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника»,— отметил господин Григоренко.
При этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, компенсация не предусмотрена, уточнил вице-премьер.
Второй пакет антифрод-мер внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает широкий комплекс инициатив — от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт и появления реестра IMEI.
На встрече с Дмитрием Григоренко в апреле президент России Владимир Путин поручил доработать механизм возмещения ущерба пострадавшим от кибермошенников. Вице-премьер сказал главе государства, что эта тема обсуждается с Банком России.
О сокращении числа мошеннических звонков читайте в материале «Фрод выдохся».