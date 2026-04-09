Путин поручил доработать систему компенсаций для жертв мошенников

Президент России Владимир Путин поручил доработать механизм возмещения ущерба пострадавшим от кибермошенников. Распоряжение прозвучало на его встрече с вице-премьером Дмитрием Григоренко в Кремле.

Господин Григоренко сказал Владимиру Путину, что эта тема обсуждается с Банком России. «Например, оператор связи соединил звонок с мошенником, и потом человек был обманут, либо банк, понимая, что на платформе “Антифрод” есть такая информация, выдал кредит и совершил операцию, то возмещение ущерба автоматом перекладывается либо на банк, либо на оператора связи — того, кто допустил ошибку»,— рассказал господин Григоренко (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин отметил, что при такой системе банк или оператор связи рассматривается «как субъект повышенной опасности». «Как автомобиль, когда при всех равных водитель всегда виноват»,— сказал президент. Он назвал такой механизм справедливым с точки зрения интересов граждан, но призвал его доработать. «Да, здесь баланс в сторону защиты интересов граждан»,— ответил Дмитрий Григоренко.

По словам вице-премьера, в 2025 году число киберпреступлений в России снизилось на 12%. «Размер ущерба тоже снижается, это впервые. Динамику мы переломили, она пошла вниз»,— добавил Дмитрий Григоренко.

В феврале Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Он разработан правительством и включает 20 инициатив. Среди мер — возможность для граждан установить самозапрет на звонки из-за границы, а также упрощение восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах» в случае блокировки из-за мошенничества.