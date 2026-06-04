Кухарук возглавит список «Единой России» на праймериз на выборах в думу ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Руслан Кухарук возглавил список кандидатов «Единой России» на выборах в окружную думу, следует из данных предварительного голосования партии (праймериз), опубликованных на сайте регионального отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в документе, господин Кухарук стал первым номером общерегиональной части списка по единому избирательному округу. Стоит отметить, что в предварительном голосовании глава региона не участвовал.

Второе место в списке занял председатель окружной думы Борис Хохряков. За ним идет депутат, бывший командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов. Он же стал победителем праймериз по одномандатному округу на выборах в Госдуму. Четвертым в списке значится депутат региональной думы, сын первого губернатора Югры Александра Филипенко Василий Филипенко. На пятом месте — сенатор от Югры Александр Новьюхов.

Голосование за участников праймериз проходило с 25 по 31 мая. Основное голосование за претендентов в депутаты думы Югры VIII созыва пройдет с 18 по 20 сентября. В феврале депутаты одобрили решение увеличить число мест в думе ХМАО с 38 до 40: одна половина избирается от округов, другая — по партспискам.

Мария Игнатова