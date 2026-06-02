Победу на праймериз «Единой России» в думу ХМАО одержали 18 окружных депутатов

По итогам предварительного голосования (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в думу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) действующие депутаты регионального парламента одержали победу в 12 одномандатных округах из 20 и возглавили шесть списков кандидатов партии от региональных групп из 20, следует из данных на сайте объединения. С этим шесть парламентариев уступили один одномандатный округ и пять первых позиций в списках претендентов от «Единой России».

В частности, в территориях «Единая Россия» выдвинет:

По Белоярскому округу №1 — депутата четырех созывов, генерального директора компании «Специализированное управление подводно-технических работ № 10» Леонида Михалко (получил 4 867 голосов). Его ближайший оппонент, инженер службы материально-технического обеспечения Белоярского района Артур Казеев набрал 1 461 голос;

— заместителя гендиректора по управлению персоналом компании «Газпром трансгаз Югорск» (5 652). Его ближайший соперник, инженер-электроник первой категории в «Газпром трансгаз Югорске» Евгений Созонов взял 1 638 голосов; По Няганскому округу №3 — депутата двух созывов, руководителя инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в Нягани и Белоярском Андрея Осадчука (3 880). Его ближайший оппонент, менеджер отдела оптики в компании «Советская аптека» Екатерина Назарова получила 761 голос;

— депутата трех созывов, экс-главу Кондинского района (4 523). Его ближайший соперник, руководитель группы транспортного обеспечения территориально-производственного предприятия «Урайнефтегаз» Владислав Михель набрал 1 515 голосов; По Ханты-Мансийскому округу №5 — депутата двух созывов, главного врача Центра профессиональной патологии Николая Ташланова (8 338). Его ближайший соперник, начальник отдела по культурно-просветительской работе в Центре социальной и культурной адаптации иностранных граждан «Дома народов Югры» Сергей Чистяков взял 1 984 голоса;

— заместителя генерального директора по социальным вопросам компании «Экотон» (3 919). Ее ближайший оппонент, старший воспитатель в детском саду «Золотой ключик» Валентина Андреева получила 2 035 голосов; По Нефтеюганскому округу №7 — заместителя губернатора ХМАО Всеволода Кольцова (3 224). Его ближайший соперник, помощник председателя думы Нефтеюганска Гюзель Ступак набрала 1 619 голосов;

— депутата четырех созывов, экс-главу Нефтеюганского района (4 483). Его ближайший оппонент, участник специальной военной операции (СВО) Сергей Моор взял 1 775 голосов; По Сургутскому округу №9 — депутат четырех созывов, вице-спикера в 2006-2021 годах Александра Сальникова (2 563). Его ближайший соперник, продавец — кассир в фирме «Спецмонтаж-2» Алина Баева получила 1 126 голосов;

— депутата двух созывов, главного врача Окружного кардиологического диспансера Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии (3 114). Ее ближайший оппонент, главный инженер Сургутского краеведческого музея Денис Белых набрал 1 369 голосов; По Сургутскому округу №11 — депутата Тюменской областной думы одного созыва, гендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Олега Ваховского (4 019). Его ближайший оппонент, студент третье курса Сургутского государственного университета Данил Крнейчук взял 1 048 голосов;

— депутата одного созыва, президента Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства (4 380). Ее ближайший соперник, исполнительный директор Федерации хоккея Югры Юрий Варенюк получил 1 479 голосов; По Сургутскому округу №13 — внука экс-депутата думы Югры, заместителя председателя общественной палаты ХМАО, участника СВО Сергея Салахова (2 596). Его ближайший оппонент, ведущий эксперт отдела в управлении дошкольными образовательными учреждениями в Сургуте Анжела Гайниярова набрала 1 285 голосов;

— депутата одного созыва, заместителя начальника управления по организации обслуживания производства компании «Сургутнефтегаз» (6 837). Его ближайший соперник, главный специалист в ресурсном информационном центре Сургутского района Даниил Панков взял 598 голосов; По Радужнинскому округу №15 — участника СВО Ивана Лаптева (7 199). Его ближайший оппонент, помощник воспитателя в детском саду №4 «Солнышко» Светлана Золотарева получила 1 015 голосов;

— депутата двух созывов, председателя профкома первичной профсоюзной организации территориально-производственного предприятия (ТПП) «Когалымнефтегаз» (6 163). Его ближайший соперник, слесарь-ремонтник четвертого разряда в нефтеперерабатывающем заводе ТПП «Когалымнефтегаз» Александр Сологуб набрал 1 261 голос; По Мегионскому округу №17 — исполнительного директора компании «РегионКонсалтСервис» Александра Федяева (3 905). Его ближайший оппонент, сотрудник аппарата регионального отделения «Движения первых» Раиса Полетаева взяла 866 голосов;

— председателя думы ХМАО с 2011 года, экс-мэра Нижневартовска (3 208). Его ближайший соперник, директор лицея №1 Эдмонд Игошин получил 1 319 голосов; По Нижневартовскому округу №19 — депутата думы трех созывов, руководителя фракции «Единая Россия», экс-заместителя губернатора ХМАО Наталью Западнову (3 348). Ее ближайший оппонент, заведующий сектором проектной деятельности при методико-аналитическом отделе в библиотечно-информационной системе Нижневартовска Наталия Азарова набрала 879 голосов;

Списки кандидатов ЕР возглавили:

От Белоярской группы №1 — депутат двух созывов, боксер Руслан Проводников (получил 4 767 голосов). Второе место занял член Совета федерации Александр Новьюхов (3 844);

— главный врач Советской районной больницы (4 776). На втором месте — директор Музея истории и этнографии в Югорске Оксана Шубина (1 524); От Няганской группы №3 — депутаты думы Нягани, участник СВО Андрей Лахтин (3 241). На втором месте — главный врач Няганской городской детской поликлиники Роман Туранов (1 340);

— депутат одного созыва, председатель первичной профсоюзной организации ТПП «Урайнефтегаз» . На втором месте — директор районного центра молодежных инициатив «Ориентир» Алексей Густов (2 457); От Ханты-Мансийской группы №5 — депутаты двух созывов, экс-мэр Ханты-Мансийска, сын первого губернатора Югры Василий Филипенко (8 250). На втором месте — начальник отдела организации и взаимодействия по вопросам поддержки военнослужащих ресурсного центра Ханты-Мансийска Иван Плотников (5 056), на третьем месте — председатель думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков (3 859). Действующий депутат одного созыва ХМАО Оксана Михеева взяла всего 1 305 голосов и заняла пятое место;

— заместитель директора по работе с молодежью и организационно-методической работе в «Современнике» (2 245). На втором месте — депутат думы Пыть-Яха, врач-акушер-гинеколог Пыть-Яхской окружной клинической больницы Юлия Баширина (2 063); От Нефтеюганской группы №7 — депутат думы Нефтеюганска, исполнительный директор компании «Магнит» Дмитрий Третьяков (2 193). На втором месте — начальник отдела Нефтеюганской окружной клинической больницы Марина Горчинская (1 156). Депутат пяти созывов думы ХМАО и одного созыва Госдумы Татьяна Гоголева набрала всего 920 голосов и заняла пятое место;

— депутат первого созыва, руководитель исполкома ханты-мансийского реготделения «Единой России» (5 153). На втором месте — заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений центра спорта и культуры в Нефтеюганске Константин Казакевич (1 200); От Сургутской группы №9 — депутат думы Сургута Владимир Болотов (2 106). На втором месте — ведущий экономист планово-экономического отдела Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии Гульнара Сулейманова (1 224);

— генеральный директор «Газпром энергосбыт Тюмень» (1 949). На втором месте — начальник информационно-вычислительного отдела Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии Марина Скоробогатова (1 544); От Сургутской группы №11 — председатель Центра развития волонтерства, защиты окружающей среды и социальной поддержки населения «Зов Родины» Светлана Давыдова (2 239). На втором месте — депутат думы Ханты-Мансийска Кирилл Медведев (1 528);

— юрисконсульт первой категории юридического отдела Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии (2 279). На втором месте — депутат думы ХМАО первого созыва, заместитель руководителя «Сургутских городских электрических сетей» (2 226); От Сургутской группы №13 — депутат двух созывов, бывший советник гендиректора управляющей компании «Индустриальный Парк — Югра» Ринат Айсин (2 346). На втором месте — тренер-преподаватель школы олимпийского резерва «Олимп» Максим Белов (1 384);

— депутат пяти созывов думы ХМАО и одного созыва Госдумы хантыйский писатель (6 482). На втором месте — бухгалтер нефте-газодобывающего управления «Лянторнефть» Екатерина Анчевская (732); От Радужнинской группы №15 — депутат Лангепаса, заведующий врач-педиатр Лангепасской городской больницы Татьяна Дегтярева (6 880). На втором месте — заместитель начальника отдела информационных систем в управление материально-технического обеспечения деятельности органов МСУ Радужного Александр Алексеевец (819);

— заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» (4 663). На втором месте — директор Когалымского политехнического колледжа Иоанна Енева (2 010); От Мегионской группы №17 — депутат думы Мегиона, директор Дворца искусств Лариса Лалаянц . На втором месте — преподаватель детской школы искусств Светлана Булыгина (826);

— депутат думы Нижневартовска, предпринимательница (2 862). На втором месте — ведущий юрисконсульт отдела в Центре детского творчества в Нижневартовске Сергей Примак (944); От Нижневартовской группы №19 — заместитель главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы Андрей Брюхов (2 690). На втором месте — участник СВО Владимир Белов (1 160);

Голосование за участников праймериз проходило с 25 по 31 мая, утверждение его победителей в качестве претендентов на выборах состоится в июне. Основное голосование за претендентов в депутаты думы ХМАО VIII созыва пройдет с 18 по 20 сентября. По итогам выборов в 2021 году кандидаты от ЕР одержали победу во всех 19 одномандатных округах и получили 10 мандатов по партийным спискам. Представители от оппозиции смогли пройти в думу ХМАО только по партийным спискам: КПРФ взяла четыре места, ЛДПР — три, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» — по одному. В 2025-2026 годах окружной парламент покинули три депутата от «Единой России», в связи с чем число единороссов в нем сократилось до 26. В феврале депутаты одобрили решение увеличить число мест в думе ХМАО с 38 до 40: одна половина избирается от округов, другая — по партспискам.

За время регистрации кандидатов на праймериз по отбору кандидатов на выборы в думу ХМАО с 11 марта до 14 мая зарегистрировалось 259 человек. За 20 мандатов, разыгрываемых по одномандатным округам, соревновались 113 человек, за 20 мест в окружном парламенте по партийным спискам — 146 претендентов.

Василий Алексеев