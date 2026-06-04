Дмитриев рассказал о диалоге России и США по проектам в Арктике

Россия и США обсуждают совместные проекты в российской Арктике. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По словам господина Дмитриева, российская сторона ведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским бизнесменом Джаредом Кушнером. Последние контакты прошли накануне.

«И важнейшая тема — это экономическое взаимодействие, потому что мы видим, что есть много совместных экономических инициатив, которые мы можем реализовать, и мы их активно готовим. Готовим к тому, что совместно можем инвестировать в различные проекты, которые полезны и для России, и для Соединенных Штатов»,— сказал господин Дмитриев.

О подобном направлении сотрудничества России и США в апреле прошлого года говорил «Ъ» помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Москва, по его словам, готова к развитию Вашингтоном арктических морских коммуникаций. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отмечал, что в этом районе США и Россия могут сотрудничать по добыче и транспортировке углеводородов и удобрений.

Подробнее об отношениях РФ и США читайте в материале «Штаты снимаются с нейтралки».