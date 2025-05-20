Чекунков оценил возможность сотрудничества РФ и США в Арктике

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о возможных совместных проектах России и США. По его словам, партнерство двух стран можно реализовать в Арктике, например в рамках добычи и транспортировки углеводородов и удобрений. Вместе с тем, убежден министр, следует «держать в уме» конкуренцию двух стран и сотрудничать в интересах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы с Соединенными Штатами являемся двумя крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка… Поэтому естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов»,— отметил господин Чекунков в интервью РБК.

Министр добавил, что другой областью сотрудничества Москвы и Вашингтона могла бы стать переработка газа из-за его избытка на северо-западе и западе страны. Алексей Чекунков напомнил и о перспективе партнерства по редкоземельным металлам. «Это стратегический товар, но далеко не весь инвестиционно прибыльный. Когда вам нужно чего-то считаные граммы на изделие, а чтобы выкопать это, нужно пригонять "БелАЗы" и ворочать миллионы тонн руды, это не всегда так же выгодно, как добывать медь, золото или серебро»,— заключил глава Минвостокразвития.

О подобном направлении сотрудничества России и США еще в середине апреля говорил «Ъ» помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Российская сторона, по его словам, готова к развитию Вашингтоном арктических морских коммуникаций. Кроме того, Николай Патрушев не исключил возобновление совместных экономических проектов двух государств.

Подробнее об инициативах РФ в Арктике — в материале «Ъ» «Друзья познаются во льде».