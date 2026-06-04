Осужденный за взятку свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов устроился в «Водоканал»

Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов занял должность советника генерального директора МУП «Водоканал» Антона Гусева. Об этом сообщил «Сигнал Урал» со ссылкой на самого генерального директора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас была открыта эта вакансия, и мы решили пообщаться с Николаем Борисовичем. Пообщались и решили использовать его знания и опыт. Он стал советником по общим вопросам»,— сказал Антон Гусев.

В пресс-службе МУП «Водоканал» на звонки и сообщения корреспондента «Ъ-Урал» не ответили.

Напомним, в декабре 2025 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил Николая Смирнова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, со штрафом 4,41 млн руб. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, он через посредника получил более 980 тыс. руб. за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения.

Полина Бабинцева