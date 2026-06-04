Осужденный за взятку свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов устроился в «Водоканал»
Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов занял должность советника генерального директора МУП «Водоканал» Антона Гусева. Об этом сообщил «Сигнал Урал» со ссылкой на самого генерального директора.
Николай Смирнов
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«У нас была открыта эта вакансия, и мы решили пообщаться с Николаем Борисовичем. Пообщались и решили использовать его знания и опыт. Он стал советником по общим вопросам»,— сказал Антон Гусев.
В пресс-службе МУП «Водоканал» на звонки и сообщения корреспондента «Ъ-Урал» не ответили.
Напомним, в декабре 2025 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил Николая Смирнова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, со штрафом 4,41 млн руб. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, он через посредника получил более 980 тыс. руб. за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения.