В Совбезе оценили воздействие ядерных учений России и Белоруссии на «прибалтийских тигров»

Размещение российского комплекса «Орешник» в Белоруссии, а также учения российско-белорусских ядерных сил должны «отрезвить» европейцев, считает замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. По его словам, Союзное государство «оказалось на более продвинутой стадии обеспечения коллективной безопасности».

Как пояснил господин Шевцов, после утверждения концепции безопасности Союзного государства в декабре 2024 года началась работа по обеспечению безопасности России и Белоруссии с использованием всех имеющихся сил и средств. «Уверен, что эти действия отрезвят горячих и несдержанных на язык прибалтийских тигров и прочих европейских представителей»,— сказал замсекретаря Совбеза на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Вооруженные силы России с 19 по 21 мая провели учения по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В частности, были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, которое размещено в Белоруссии. Накануне глава Минобороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Господин Белоусов отметил, что две страны продолжают развивать военное сотрудничество, что «особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО».