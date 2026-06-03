Белоусов обсудил с министром обороны Белоруссии прошедшие ядерные учения

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, сообщили в Минобороны РФ. На встрече господин Белоусов отметил, что страны продолжают развивать военное сотрудничество, что «особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств». Андрей Белоусов напомнил, что недавно Россия и Белоруссия провели совместные учения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры министров обороны России и Белоруссии

Фото: Минобороны Республики Беларусь Переговоры министров обороны России и Белоруссии

Фото: Минобороны Республики Беларусь

«Это очень важный момент для укрепления нашего взаимодействия и безопасности наших государств», – подчеркнул министр Белоусов. Его коллега, в свою очередь, отметил, что «встречи и общения носят регулярный характер». «Мы используем любую возможность, чтобы обсудить обстановку», — добавил он.

Андрей Белоусов и Виктор Хренин обсудили актуальные вопросы двустороннего партнерства и выработали механизмы реагирования на новые вызовы и угрозы, заключили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно официальным сообщениям, Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проводили учения по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В частности, отрабатывались вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, которое размещено в Белоруссии.