В бизнес-зал на вокзале Екатеринбурга с июня можно попасть по биометрии

С июня на вокзале Екатеринбурга начала работать система биометрического доступа в бизнес-зал, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Пройти в помещение посетители смогут без предъявления QR-кода: для этого пассажир должен посмотреть в камеру устройства на входном терминале — право доступа будет подтверждено автоматически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Чтобы использовать сервис, сначала нужно внести биометрические данные через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия» и в отделении банка. После этого активировать биометрию нужно в личном кабинете программы лояльности On Pass. Новый сервис дополнил существующую систему регистрации и доступа посетителей.

Бизнес-залы российских вокзалов подключат к системе постепенно: она уже работает на Казанском вокзале Москвы, в Нижнем Новгороде и Иваново. В июне попасть в бизнес-залы по биометрии станет возможно также в Казани, на Павелецком вокзале Москвы и Московском вокзале Санкт-Петербурга.

В здании вокзала в Екатеринбурге бизнес-зал нового формата открылся 1 октября 2025 года — он работает круглосуточно. В зоне отдыха есть мягкая мебель, массажное кресло и телевизоры, доступен быстрый Wi-Fi. Для деловых встреч есть переговорная комната, а для детей — игровая зона. В зале также есть помещение для хранения ручной клади, гардероб и душевые. Питание организовано по системе «шведский стол». С момента открытия услугами зала воспользовались 11 тыс. человек.

Ирина Пичурина