В здании вокзала в Екатеринбурге открылся новый бизнес-зал

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга открылся бизнес-зал нового формата, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Многофункциональное пространство предназначено для комфортного времяпрепровождения в ожидании поезда.

Начальник Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Марат Кулумбетов отметил, что это первый подобный проект в Уральском федеральном округе (УрФО). «Все предоставляемые услуги прорабатывались с учетом пожеланий пассажиров. Бизнес-зал порадует и деловых людей, ценящих свое время, и пассажиров, путешествующих с детьми»,— сказал он.

Поделенный на несколько зон бизнес-зал находится на первом этаже восточного крыла вокзала и занимает более 500 кв. м. В зоне отдыха есть мягкая мебель, массажное кресло и телевизоры, доступен быстрый Wi-Fi. Для деловых встреч есть переговорная комната, а для детей — игровая зона. В зале также есть помещение для хранения ручной клади, гардероб и душевые. В зале также есть место для хранения ручной клади, гардероб, санитарно-бытовые комнаты с душевой. Питание организовано по системе «шведский стол», где помимо традиционных блюд представлена уральская кухня.

Бизнес-зал работает круглосуточно и может принять до 68 человек. Ветераны Великой Отечественной войны и двое их сопровождающих могут воспользоваться услугами зала за 1 руб.

Сегодня бизнес-залы нового формата работают на 14 крупнейших российских вокзалах.

Ирина Пичурина