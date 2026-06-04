Прощание с советником главы ЦБ Можиным пройдет 9 июня в ЦКБ

Церемония прощания с советником главы Центробанка (ЦБ) и бывшим представителем России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексеем Можиным состоится 9 июня. Ее проведут в Центральной клинической больнице в Москве, там же пройдет и отпевание. Об этом сообщили ТАСС близкие умершего.

Алексей Можин умер 3 июня в возрасте 69 лет. Он не дожил до 70-летия менее чем три недели. ТАСС пишет, что причиной смерти стала «тяжелая болезнь». На его похоронах, по данным «Ведомостей», будет присутствовать в том числе глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Из-за этого она пропала из списка спикеров в программе Петербургского международного экономического форума.

Алексей Можин занимал пост исполнительного директора МВФ от России с 1996 по 2024 год. С 2014 года стал дуайеном (главой дипломатического корпуса) совета директоров МВФ как старейший член исполнительного совета фонда. В 2024-м назначен советником председателя Центробанка, сменив на этом посту Ксению Юдаеву.