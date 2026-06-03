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Умер советник Набиуллиной Алексей Можин

Советник главы Банка России и бывший представитель России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Награжден государственными наградами. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича»,— указано в публикации.

Алексей Можин занимал пост исполнительного директора МВФ от России с 1996 года. До МВФ господин Можин работал в аппарате правительства под руководством Егора Гайдара. С 2014 года он стал дуайеном (главой дипломатического корпуса) совета директоров МВФ как старейший член исполнительного совета фонда.

В 2024 году Алексей Можин назначен советником председателя Центробанка, сменив на этом посту Ксению Юдаеву. Перед назначением господин Можин говорил, что займется международной повесткой: МВФ, Группой двадцати, Азиатско-Тихоокеанским сотрудничеством и БРИКС.

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