Уголовное дело убийцы подростка возле супермаркета в Ижевске направили прокурору

Завершено расследование уголовного дела 36-летнего жителя Ижевска, который в январе зарезал 15-летнего подростка возле супермаркета. Ему инкриминируется убийство (ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы), сообщили в СУ СКР по Удмуртии. По делу было допрошено более 25 свидетелей, проведены судебные экспертизы. Обвиняемый признал свою вину частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Напомним, убийство подростка по имени Максим произошло вечером 12 января возле супермаркета на улице Пушкинской. Следствие считает, что обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с группой молодых людей из-за возможной кражи из магазина и оскорблений его сожительницы, которая работает в продуктовом продавцом. Во время конфликта он ударил несовершеннолетнего ножом в грудь и скрылся, выбросив орудие. Нож обнаружили недалеко от магазина.

Максим скончался на месте происшествия. Возле входной группы супермаркета в дальнейшем образовался стихийный мемориал, куда подростки приносили выпечку, печенье, шоколад, газировку и другие продукты. Несовершеннолетние оставляли на стене надписи маркером: «Навечно молодой» и «Forever young», «Булочка, мягких облаков тебе», «Любим, помним, скорбим».

Спустя некоторое время полицейские задержали нападавшего. Он признал свою вину. 14 января Первомайский райсуд Ижевска отправил обвиняемого под стражу на два месяца. В СИЗО он находится по сей день.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем его направят в суд.