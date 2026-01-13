Ижевчанин зарезал подростка во время конфликта около продуктового магазина

36-летний житель Ижевска зарезал 15-летнего подростка во время конфликта около одного из супермаркетов на ул. Пушкинской вечером 12 января. Заведено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«В указанное время обвиняемый подошел к магазину для встречи своей сожительницы. Между потерпевшим и фигурантом возник конфликт, поскольку последнему не понравилось нахождение группы подростков около магазина. В ходе конфликта фигурант нанес ножевое ранение в область грудной клетки несовершеннолетнего, от которого он скончался на месте происшествия»,— говорится в сообщении регионального СУ СКР.

После этого обвиняемый скрылся с места происшествия и избавился от ножа. Орудие обнаружили недалеко от магазина. Полицейские задержали фигуранта и доставили его к следователю. Обвиняемый признал свою вину. Следствие намерено заключить его под стражу. Сейчас нападавший находится в изоляторе временного содержания.