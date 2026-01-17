Около места убийства 15-летнего подростка в Ижевске появился стихийный мемориал

Стихийный мемориал возник в Ижевске около места гибели 15-летнего подростка, который получил ножевое ранение во время конфликта с местным жителем. Фотография опубликована в Telegram-канале «Молния Ижевск».

На кадрах видно, что памятное место появилось около входа в продуктовый магазин. Помимо цветов к мемориалу приносят выпечку, печенье, шоколад, газировку, семечки и другие продукты. Подростки оставляют надписи: «Навечно молодой» и «Forever young», «Булочка, мягких облаков тебе», «Любим, помним, скорбим».

Напомним, убийство подростка по имени Максим произошло вечером 12 января возле супермаркета на улице Пушкинской. По данным следствия, 36-летний местный житель в состоянии опьянения поссорился с группой молодых людей из-за возможной кражи из магазина о оскорбления продавца. Во время конфликта он ударил несовершеннолетнего ножом в грудь и скрылся, выбросив орудие. Нож обнаружили недалеко от магазина. Максим скончался на месте происшествия.

Спустя некоторое время полицейские задержали нападавшего. Он признал свою вину. Задержанному предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы). 14 января Первомайский райсуд Ижевска отправил обвиняемого под стражу на два месяца, до 13 марта. Следователи назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и биологическую экспертизы. Продолжается допрос свидетелей и сбор доказательств.