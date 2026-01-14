Убийцу 15-летнего подростка на улице Ижевска отправили в СИЗО на два месяца

Ижевчанина, который накануне зарезал 15-летнего подростка, отправили в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы). Такое решение принял сегодня Первомайский райсуд Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Убийство произошло вечером 12 января возле одного из продуктовых магазинов в Ижевске на улице Пушкинской. Следствие считает, что у подсудимого возник конфликт с группой подростков «из-за возможной кражи из магазина и оскорбления продавца».

По версии СУ СКР, обвиняемый был пьян. Во время конфликта он ударил подростка ножом в грудь и скрылся, выбросив орудие. Нож обнаружили недалеко от магазина. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Спустя некоторое время полицейские задержали нападавшего. Обвиняемый признал свою вину. На судебном заседании он и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд посчитал, что оснований для этого нет, и отправил фигуранта под стражу до 13 марта.

В СУ СКР добавили, что следователи назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и биологическую экспертизы. Продолжается допрос свидетелей и сбор доказательств.