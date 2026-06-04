В Челябинской области партиям запретили использовать ИИ в агитационных плакатах

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в избирательное законодательство региона. Установлен запрет на использование информационных технологий при создании агитационных материалов, сообщает пресс-служба заксобрания.

Партии не смогут во время предвыборной кампании добавлять в листовки, брошюры и прочее изображения и голоса вымышленных либо умерших людей, а также людей, которых создали с помощью искусственного интеллекта. При этом теперь разрешается использовать изображения и голоса реально существующих совершеннолетних граждан РФ, если они дали на это согласие.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в прошлом году избирком Челябинской области запретил листовку партии КПРФ. Речь идет об изображении семьи с надписью «Нам важен каждый», сгенерированном ИИ в стилистике советского плаката. Комиссия посчитала, что таким образом КПРФ нарушила законодательство, которое разрешает использовать в агитации или образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц». Кроме того, на листовке изображен ребенок, что также нарушает закон. Представители партии подали иск, в котором настаивали, что выдуманные образы не могут быть приравнены к физическим лицам. Сначала Челябинский областной суд встал на сторону КПРФ, но, когда избирком обжаловал решение, Второй апелляционный суд согласился с позицией комиссии. Партия обратилась в Верховный суд РФ, и тот не стал удовлетворять ее жалобу.

Виталина Ярховска