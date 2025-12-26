Челябинский обком КПРФ оспорит в Верховном суде запрет на ИИ в агитации

Челябинское региональное отделение партии КПРФ подает в Верховный суд России кассационную жалобу на решение Второго апелляционного суда о запрете использовать искусственный интеллект (ИИ) в предвыборных плакатах. Об этом сообщил первый секретарь областного комитета Денис Курочкин на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Изначально спор возник между КПРФ и избирательной комиссией Челябинской области. Избирком в августе этого года запретил листовку с изображением семьи, сгенерированной ИИ. Комиссия посчитала, что таким образом КПРФ нарушила законодательство, которое разрешает использовать в агитации или образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц». Обком подал иск в Челябинский областной суд, настаивая, что выдуманные образы не могут быть приравнены к физическим лицам. Инстанция признала постановление комиссии незаконным.

Ответчик обжаловал решение. Второй апелляционный суд согласился с позицией избиркома. По мнению суда, запрет направлен прежде всего на то, чтобы не допустить формирования у избирателей «искаженного представления о кандидате» путем «манипуляционного воздействия» агитации. Челябинский обком КПРФ же решил обратиться в Верховный суд РФ, ссылаясь на правовые противоречия в решении.

«Во-первых, партия подчеркивает, что оспариваемые изображения являются полностью абстрактными и типовыми, они не содержат ни малейших признаков, позволяющих идентифицировать реальное физическое лицо. Во-вторых, суд, по мнению коммунистов, совершил фундаментальную ошибку, смешав юридическое понятие „физическое лицо“ — участника правовых отношений, с художественным образом человека как универсальным графическим элементом», — отмечает Денис Курочкин.

По мнению обкома, такой подход «грубо ущемляет конституционное право на свободную агитацию».

Виталина Ярховска