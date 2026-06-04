Никто не захотел строить корпус для воронежского дома-интерната за 333 млн

Не состоялся конкурс на строительство корпуса реабилитации и жизнеустройства для Бутурлиновского дома-интерната для умственно отсталых детей в Воронежской области. Это связано с отсутствием заявок на участие в нем, следует из данных портала госзакупок. Начальная цена контракта составляла 322,6 млн руб. Новые торги пока не объявлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Бутурлиновского дома-интерната

Фото: pni-buturlinov.e-gov36.ru Здание Бутурлиновского дома-интерната

Фото: pni-buturlinov.e-gov36.ru

Дом-интернат расположен в Бутурлиновке. В рамках контракта нужно было построить двухэтажный блок реабилитации на 84 человека, два жилых блока на восемь человек каждый, административно-бытовой блок, жилой блок на девять человек с тренировочной квартирой и блочную котельную. Выполнить работы требовалось до 1 декабря 2027 года. Их планировали оплатить из областного бюджета.

С Бутурлиновским домом-интернатом связаны несколько громких уголовных дел. Так, в феврале 2025 года бывшего директора учреждения Николая Скользнева признали виновным в халатности, повлекшей смерть подростка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Его приговорили к двум годам условного срока. В основу уголовного дела легли события декабря 2022 года, когда 16-летний воспитанник интерната выпал из окна и скончался.

В апреле 2025-го один из мировых судов Бутурлиновского района вынес приговор бывшему инструктору интерната по труду Андрею Лазневу и его супруге Евгении. Как сообщал «Ъ», по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) им назначили штрафы в 100 тыс. и 90 тыс. руб. соответственно.

По версии следствия, в 2021–2022 годах работники интерната применили к ребенку физическую силу путем его фиксации за руки и за ноги на кровати без матраса и постельных принадлежностей. Обвиняемые сфотографировали его и распространили снимок вместе с другими изображениями в СМИ.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье» «Детдом не оставляют без внимания».

Алина Морозова