Воронежский интернат для умственно отсталых детей получит новый корпус за 323 млн

Начались поиски подрядчика строительства корпуса реабилитации и жизнеустройства для Бутурлиновского дома-интерната для умственно отсталых детей в Воронежской области. Начальная цена контракта составляет 322,6 млн руб. Работы предполагается выполнить в восемь этапов в срок до 1 декабря 2027 года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: pni-buturlinov.e-gov36.ru

Дом-интернат расположен в Бутурлиновке на Красной улице. В рамках исполнения контракта предполагается возвести двухэтажный блок реабилитации вместимостью 84 человека, два жилых блока на восемь человек каждый, административно-бытовой блок, жилой блок на девять человек с тренировочной квартирой и блочную котельную. Заказчиком выступает министерство строительства Воронежской области. Работы оплатят из средств областного бюджета.

Заявки на участие в торгах принимают до 29 мая. Итоги аукциона подведут 2 июня.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в Курской области ищут подрядчика для выполнения работ по первому (из двух) пусковому этапу возведения комплекса «Социальный городок в местечке Свобода» на территории Золотухинского района. Начальная цена контракта составляет 1,8 млрд руб. До конца января 2029 года от подрядчика требуется возвести три блока здания дома-интерната общего типа для лиц старшего возраста и инвалидов на 134 койко-места.

