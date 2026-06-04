Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин представит регион на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) от правительства Свердловской области очно будет присутствовать замгубернатора Дмитрий Ионин. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, губернатор Денис Паслер примет участие в нескольких сессиях онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, подписание соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, цифровой, туристической и других сферах. «Высокий уровень инвестиционной активности Свердловской области подтверждается реализацией инновационных проектов в разных сферах. Промышленность Свердловской области занимает большую долю в экономике России»,— отметил Денис Паслер.

ПМЭФ проводится с 1997 года в Санкт-Петербурге, с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Площадка объединяет представителей органов власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономического развития страны.

В этом году форум проходит с 3 по 6 июня. Выступление Владимира Путина ожидается 5 июня. Главная часть выступления будет посвящена экономике, также президент уделит время политическим событиям в мире.

Ирина Пичурина