Песков объяснил, почему речь Путина на ПМЭФ будет не только про экономику
Владимир Путин продолжает подготовку к своему выступлению на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что речь главы государства так или иначе будет касаться мировых событий не только из сферы экономики.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне, — сказал господин Песков на брифинге. — Но, конечно, в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновения с политическими проблемами всегда налицо».
ПМЭФ стартовал сегодня, форум продлится до 6 июня. Выступление Владимира Путина ожидается 5 июня.