Песков объяснил, почему речь Путина на ПМЭФ будет не только про экономику

Владимир Путин продолжает подготовку к своему выступлению на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что речь главы государства так или иначе будет касаться мировых событий не только из сферы экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне, — сказал господин Песков на брифинге. — Но, конечно, в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновения с политическими проблемами всегда налицо».

ПМЭФ стартовал сегодня, форум продлится до 6 июня. Выступление Владимира Путина ожидается 5 июня.