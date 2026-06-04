Кыштымское машиностроительное объединение не смогло оспорить банкротство

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (КМО) на решение о признании предприятия банкротом. Информация отражена в картотеке арбитражных дел.

Заявление о признании завода несостоятельным подало ПАО «МТС-банк» в июне 2024 года. Компания заявила о долге в размере более 121,5 млн руб. Впоследствии правопреемником МТС-банка стало ООО «Асто Консалтинг». Задолженность включили в третью очередь реестра требований кредиторов. В феврале этого года иск банка удовлетворили, в отношении предприятия ввели процедуру наблюдения. После этого в реестр требований кредиторов было включено несколько долгов на общую сумму 28,4 млн руб. Самые крупные задолженности предъявили ООО «Транспорт девелопмент групп» (11,2 млн руб.) и «НОВАТЭК-Челябинск» (8,7 млн руб.). Затем Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о признании завода банкротом.

Виталина Ярховска