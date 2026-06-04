Во Франции более 60 человек судили за участие в футбольных беспорядках

Во Франции 65 человек «были переданы правосудию» за участие в беспорядках, начавшихся после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Об этом сообщил глава французского Минюста Жеральд Дарманен.

По словам министра, три человека приговорены к «длительным срокам лишения свободы», 12 человек получили условный срок, шестеро помещены в предварительное заключение. «49 взрослых и 34 несовершеннолетних еще не предстали перед судом, некоторые из них — за тяжкие преступления... Правосудие независимо. Стоит помнить об этом. Дайте ему работать спокойно»,— написал господин Дарманен в соцсети X.

Вечером 30 мая ПСЖ в финале Лиги чемпионов обыграл лондонский «Арсенал». Команда выиграла турнир второй год подряд. После матча начались массовые беспорядки. Во Франции были развернуты около 22 тыс. полицейских, из них 57 получили ранения. Также пострадали 219 участников беспорядков. Было задержано почти 800 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Футбольных болельщиков хотят выставить за ворота».