Футбольных болельщиков хотят выставить за ворота

Победа ПСЖ в Лиге чемпионов, точнее, вызванные ею беспорядки неожиданно стали катализатором политических дискуссий во Франции. Пока полиция подсчитывала задержанных, в Брюсселе завершились переговоры о самом крутом за последние десятилетия ужесточении европейской миграционной политики. Корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов разбирался, почему футбольный праздник превратился в аргумент в споре о будущем иммиграции.

Беспорядки после победы ПСЖ в Лиге чемпионов продолжались во Франции всего одну ночь. Но политические последствия этой «футбольной ночи» оказались серьезнее, чем разбитые витрины на Елисейских Полях. Франция ужаснулась увиденному: тысячи молодых людей празднуют футбольный успех так, словно речь идет не о спорте, а о взятии вражеского города. Разговор быстро вышел далеко за пределы футбола.

Почти одновременно в Брюсселе завершились переговоры по новому европейскому регламенту о высылке нелегальных мигрантов. Пока французская полиция разгоняла толпы слезоточивым газом, Европейский союз согласовывал самые жесткие миграционные меры за последние десятилетия.

Новый регламент «Возвращение» должен заменить директиву 2008 года. Европейские власти давно признают, что действующая система фактически не работает.

Лишь около 20% решений о депортации действительно исполняются. Остальные остаются на бумаге. Теперь Брюссель предлагает увеличить сроки запрета на въезд, расширить возможности административного задержания, усилить обязанности мигрантов сотрудничать с властями и создать единый европейский механизм высылки.

Самой обсуждаемой частью реформы стали так называемые центры возвращения за пределами Евросоюза. Мигрантов, получивших отказ в убежище, будут направлять в специальные центры в третьих странах.

Среди возможных партнеров для такой системы уже называются Руанда, Казахстан и Узбекистан. Одновременно срок запрета на повторный въезд может увеличиваться до десяти лет, а в отдельных случаях и до двадцати лет.

Еще несколько лет назад подобные предложения считались уделом правых популистов. Сегодня их обсуждают правительства Германии, Нидерландов, Австрии и Дании. Это свидетельствует о том, что Европа стремительно меняет свое отношение к иммиграции. Во Франции сдвиг также заметен. После «бунта предместий» 2005 года политики предпочитали говорить о социальной несправедливости, дискриминации и безработице, а сегодня все чаще звучат слова «интеграция», «депортация», «границы» и даже «реэмиграция».

Именно этот термин вновь вывел в центр политической дискуссии лидер крайне правой партии «Реконкиста» (Reconquete) Эрик Земмур. Комментируя беспорядки, он заявил, что стоит забыть о футболе и болельщиках. По его словам, речь идет о варварах, которые воспринимают французское государство как противника и используют любой массовый праздник как повод для демонстрации силы.

Лидер «Реконкисты» потребовал программы реэмиграции — организованного возвращения значительной части иммигрантского населения и их потомков в страны происхождения. Он предложил лишать французского гражданства осужденных обладателей двойного гражданства, депортировать иностранных правонарушителей, расширять использование тюремного заключения и сокращать социальные выплаты семьям участников беспорядков.

Председатель партии «Республиканцы» (LR) Брюно Ретайо, бывший министр внутренних дел и потенциальный кандидат в президенты, заметил, что происходившее нельзя считать обычными эксцессами болельщиков и что ситуация «не находилась под контролем».

Он призвал жестче наказывать погромщиков и восстановить принцип финансовой ответственности семей за ущерб, причиненный несовершеннолетними участниками беспорядков.

Конечно, между брюссельским регламентом и земмуровской программой реэмиграции существует разница. Европейская комиссия говорит исключительно о лицах, не имеющих права на пребывание в Европе. Земмур рассуждает о гораздо более масштабной перестройке демографической структуры страны. Но сам факт того, что эти две темы сегодня обсуждаются одновременно, показывает, насколько изменился политический климат.

Официальная, центристская Франция остается одной из самых осторожных стран в новой европейской дискуссии. Париж скептически относится к идее зарубежных центров содержания мигрантов, сомневаясь как в их юридической правомерности, так и в стоимости их создания. Однако французские власти одновременно добиваются расширения оснований для задержания и усиления контроля над лицами, представляющими угрозу общественному порядку.

Еще десять лет назад подобные меры называли бы победой крайне правых. Сегодня их поддерживает значительная часть политического центра. Поэтому главный итог парижских беспорядков заключается не только в количестве разбитых витрин или задержанных участников, которые сейчас один за другим проходят через суды по ускоренной процедуре.

Эти события стали очередным напоминанием о том, что европейский миграционный вопрос все более зримо переходит из гуманитарной сферы в сферу безопасности. И если прежде слово «реэмиграция» оставалось лозунгом на митингах радикальных партий, то теперь оно все чаще появляется в общественной дискуссии как один из возможных ответов на проблему, которую многие европейцы считают нерешаемой.