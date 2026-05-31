Праздник победы прошел со слезами на глазах

В субботу «Пари Сен-Жермен» обыграл в финале Лиги чемпионов лондонский «Арсенал». Ночью Франция опять, как и год назад, отпраздновала победу своего главного клуба, словно радость и погром давно уже стали обязательными приметами торжества. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Тысячи полицейских пытались остановить беспорядки, охватившие Париж после победы клуба ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: Abdul Saboor / Reuters Тысячи полицейских пытались остановить беспорядки, охватившие Париж после победы клуба ПСЖ в Лиге чемпионов

Когда в субботу вечером страна следила за финалом Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», полиция готовилась не столько к футбольному празднику, сколько к беспорядкам. По всей Франции были мобилизованы 22 тыс. полицейских и жандармов, из них 8 тыс.— в Париже и пригородах. Префектура называла готовящуюся операцию одной из крупнейших со времен Олимпийских игр 2024 года.

Полиция заранее исходила из того, что победа футбольного клуба почти неизбежно обернется столкновениями на улицах. И основания для такого пессимизма были.

Год назад, в ночь после первой победы ПСЖ в Лиге чемпионов, по стране прошла волна радостных погромов. Поэтому нынешний праздник встречали как приближение грозы. На Елисейских Полях заранее были закрыты щитами и решетками витрины главных магазинов. Жители запирали подъезды и готовились участвовать в торжествах в лучшем случае через форточку.

Еще во время матча полиция сообщала о первых задержаниях возле стадиона Parc des Princes, где собравшиеся смотрели матч на гигантских экранах. Не только на стадионе, повсюду в городе переживали матч — крики ужаса и ликования попеременно слышались из всех баров и ресторанов, из всех окон. Когда общий вопль победного счастья пронесся над Парижем, как сирена тревоги, уличный праздник не замедлил начаться.

Вскоре на Елисейских Полях собралось около 20 тыс. человек. Появились первые разбитые витрины, поврежденные автобусные остановки, отмечались и попытки разграбления магазинов. На площади Республики, в Шатле, возле Бастилии и у стадиона полиция также применяла слезоточивый газ.

Уже к половине второго ночи министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 416 задержанных по всей Франции, из них 283 — в Париже и его ближайших пригородах.

Пострадали семь полицейских, один из них получил тяжелую травму. Были повреждены автомобили, разгромлены магазины и кафе в нескольких городах страны. Беспорядки отмечались не только в столице, но и в Ренне, Страсбурге, Клермон-Ферране, Гренобле и других городах.

К утру цифры выросли еще больше. По данным МВД, по всей Франции были задержаны уже 559 человек, из них 491 — в Париже и регионе Иль-де-Франс. Более 300 человек были помещены под стражу. Для французских властей подобная статистика уже стала почти обязательным приложением к крупным футбольным победам.

МВД отчиталось, что хаоса не было. С точки зрения полиции, это действительно так: Париж не горел, город не потерял управления. Большинство празднующих просто радовались победе своей команды. И все-таки проблема очевидна, ее видно и слышно даже в самых благополучных районах Парижа. Город напоминает человека, который прекрасно знает прогноз погоды. Он заранее покупает зонтик, закрывает окна, укрепляет крышу, но каждый раз удивляется дождю и граду.

Возможно, дело в том, что в Париже живет несколько разных городов на общей территории. Есть туристический Париж. Есть буржуазный Париж. Есть студенческий Париж. Есть Париж пригородов и социальных кварталов. Обычно они почти не пересекаются. Но футбол обладает удивительной способностью на несколько часов соединить их всех в одном пространстве. И тогда наружу выходит накопившееся напряжение.

Когда говорят о «погромщиках», речь идет не столько о болельщиках, сколько о мобильных группах молодых людей, специально приезжающих поразвлечься из пригородов.

Для них футбольный матч, да и любой массовый праздник становится не спортивным событием, а поводом захватить город хотя бы на одну ночь. Это не протест в политическом смысле слова, а скорее демонстрация присутствия, возможность почувствовать себя хозяином пространства, которое обычно принадлежит другим.

Объектом атаки становятся вовсе не футбольные соперники. Парижские болельщики не ищут фанатов «Арсенала», да те и не видны в городе. Гораздо чаще целью оказываются автобусные остановки, магазины, полицейские машины, витрины и случайные прохожие. Именно поэтому многие социологи говорят, что речь идет уже не о футбольном насилии, а о насилии как самостоятельной форме социального поведения, для которого футбол лишь предлог.

При этом во Франции осторожно относятся к таким объяснениям. Говорить о происхождении участников беспорядков, о проблемах интеграции, о кризисе пригородов, о культурном расколе общества здесь не принято. Любая такая дискуссия слишком быстро становится политической, приводит к дополнительному, на сей раз медийному и межпартийному расколу, как писал когда-то поэт Бродский «равенство, брат, исключает братство».

Официальная риторика всякий раз выглядит одинаково. Большинство болельщиков — замечательные. Небольшая группа нарушителей пыталась испортить праздник.

Полиция успешно восстановила республиканский порядок. Чтобы показать, как правильно и достойно отмечать победу любимой команды, сегодня без бунтарства и дикарства будет устроен официальный праздник на Елисейских Полях — которые сейчас поспешно очищают от последствий праздника неофициального.