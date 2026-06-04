Моор обсудил проект термального курорта под Тюменью с властями России

В Тюменской области проект всероссийского термального курорта спортивно-оздоровительного формата включили в перечень федеральных круглогодичных курортов, рассказал губернатор Александр Моор в Max. О концепции курорта в районе лыжно-биатлонного центра «Жемчужина Сибири» он рассказал на заседании в Москве с зампредседателя РФ Дмитрием Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«После включения нашего проекта в перечень федеральных круглогодичных курортов у нас появилась возможность в приоритетном порядке участвовать в конкурсном отборе на получение казначейского инфраструктурного кредита. Средства направим на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на месте будущего курорта. Это значительно повысит его привлекательность у инвесторов»,— рассказал господин Моор.

На территории курорта в 236 га расположатся двухуровневый тоннель с круглогодичной лыжной трассой, термальный развлекательный центр «Древнее море», тематический парк — иммерсивный аквариум. Там также будут работать торговая галерея с заведениями общепита, крытые спортивные объекты, научно-исследовательское пространство. Номерной фонд различного ранга составит порядка 3 тыс. В год курорт сможет принимать более 1 млн человек. Также его создание позволит создать свыше 4,7 тыс. рабочих мест, в том числе за счет открытия кафе, сувенирных лавок и предоставления услуг гостям.

По данным на конец 2024 года, объем инвестиций в проект оценивался на уровне 45 млрд руб., а горизонт реализации — до 2035 года.

Ирина Пичурина