Bloomberg узнал о плане стран ЕС организовать переговоры России и Украины

Германия, Франция и Великобритания разрабатывают вместе с Украиной план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kay Nietfeld / Reuters Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Европейские страны пытаются возобновить контакты, чтобы конфликт не растянулся на еще одну зиму, утверждают собеседники агентства. При этом окончательное решение по переговорам будет за президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пишет Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что у таких контактов есть потенциал. Господин Путин говорил, что «для него лично предпочтительнее» в качестве переговорщика был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Однако его кандидатуру отвергли глава европейской дипломатии Кая Каллас и само правительство ФРГ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия откажется от посредничества Европы в переговорах с Украиной.