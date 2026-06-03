Полиция Чехии объявила результаты экспертизы изъятого у митрополита Илариона порошка

Чешская полиция заявила, что найденный в машине митрополита РПЦ Илариона порошок оказался кокаином. Об этом сообщил DenikN со ссылкой на пресс-секретаря полиции Центрально-Чешского края Мартину Рихтерову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иларион

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Иларион

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Мы можем подтвердить, основываясь на результатах экспертизы, что изъятый порошок (в автомобиле митрополита.— “Ъ”) оказался кокаином. Речь идет о нескольких граммах (наркотика.— “Ъ”), которые мы обнаружили в машине и изъяли»,— сказала госпожа Рихтерова.

Митрополит Иларион (Григорий Алфеев) — бывший глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата. 24 мая его задержала полиция Чехии в Карловых Варах, где он служил в храме Петра и Павла, по подозрению в хранении наркотиков. При обысках у него в багажнике нашли контейнеры с белым веществом, утверждала защита Илариона. Два дня священнослужитель находился под стражей, однако 26 мая был отпущен без предъявления обвинений.

30 мая митрополит прибыл в Москву. Он отвергает все подозрения и не исключает, что за ним могли вести слежку представители СБУ. Сегодня патриарх Кирилл направил митрополита Илариона на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию в Бразилию.