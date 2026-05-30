Освобожденный из-под стражи в Чехии митрополит Иларион прилетел в Москву

Митрополит Иларион, освобожденный в Чехии 26 мая, прибыл в Россию, сообщается в его Telegram-канале. «РИА Новости» уточняет, что священнослужитель летел рейсом Turkish Airlines из Стамбула и приземлился в московском аэропорту Внуково.

Илариона (в миру — Григория Алфеева) 24 мая вместе с его водителем задержала полиция Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Через два дня их отпустили без предъявления обвинений и без каких-либо дополнительных ограничений. При этом, как сообщалось в Telegram митрополита в день освобождения, полиция действительно нашла запрещенное вещество в его автомобиле, и намерена продолжать расследование происшествия.

Иларион отвергает причастность к незаконному хранению веществ. Защита митрополита заявляла, что будет добиваться полной проверки всех обстоятельств произошедшего.