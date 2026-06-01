Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном

Переговоры США с Ираном продолжаются и идут ускоренными темпами. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Сегодня иранское агентство Tasnim писало о выходе Ирана из переговорного процесса с США из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, а не военнослужащие, которые уже находятся на пути в столицу Ливана, вернутся обратно.