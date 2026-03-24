У МСП ухудшилось самочувствие
На рост нагрузки и снижение выручки малый бизнес ответил повышением цен и оптимизацией
Большинство малых и средних предприятий (МСП), как показали результаты опроса «Опоры России», в этом году столкнулись с ухудшением ведения бизнеса — из-за роста налоговой нагрузки и падения выручки. Для сохранения рентабельности предприниматели повышают цены, переходят на более дешевые материалы и оптимизируют внутренние процессы. Адаптироваться удается не всем: 5,4% опрошенных заявили о прекращении деятельности. Почти четверть компаний также используют схемы дробления или рассматривают такую возможность.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
В этом году, следует из отчета «Опоры России» по результатам опроса о последствиях изменения налоговых условий (участвовало 3,3 тыс. респондентов), подавляющее большинство малых и средних предприятий (94,7% опрошенных) столкнулось с ухудшением условий ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом. Значительными негативные изменения считают 76,5% респондентов. Причин тому несколько: падение выручки в начале года (отмечают 68,7%), снижение рентабельности и падение спроса.
Одновременно с этим предприниматели уже ощутили рост налоговой нагрузки — это отметили 86,4% опрошенных. Напомним, с этого года вместе с ростом ставки НДС до 22% снижен порог годового дохода, при превышении которого у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) возникает обязанность платить НДС — с 60 млн до 20 млн руб.
Как отмечают в «Опоре России», совокупность всех этих факторов оказывает «разрушительное воздействие на предпринимательские настроения — это усугубляет экономическую нестабильность, подрывая уверенность бизнеса и тормозя его развитие».
Непростой, впрочем, ситуация в бизнес-среде была и 2025 году — почти у 45% предпринимателей по его итогам отсутствовала прибыль или был убыток.
Судя по результатам опроса, не всем предпринимателям удалось адаптироваться к новым условиям — о фактическом прекращении деятельности заявили 5,4% опрошенных. Полную готовность продолжать бизнес высказали только 23,7% предпринимателей. При этом довольно актуальным способом адаптации бизнеса остаются схемы дробления. Фактически их применяют немногие — 3,6% опрошенных, но почти 20% рассматривают дробление как один из возможных инструментов для оптимизации издержек и повышения эффективности ведения бизнеса.
На фоне роста издержек большинство предпринимателей повысили цены (82,7%). Делается это в том числе для покрытия роста цен поставщиков на комплектующие и сырье — с этим столкнулись 91,4% опрошенных. Одновременно с этим бизнес оптимизирует штат, внутренние процессы, а также переходит на более дешевые материалы. Впрочем, далеко не всем удалось в итоге компенсировать рост налоговой нагрузки и цен поставщиков — переложить рост затрат на стоимость товаров и сохранить таким образом рентабельность получилось у 7,6% предпринимателей. Частично рост издержек покрыли 49,3% опрошенных.
Среди иных способов адаптации — смена налогового режима. Напомним, уже в прошлом году фиксировался рост переходов на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) — экспериментальный режим, который изменения практически не затронули, что дает бизнесу с годовым доходом в 20–60 млн руб. возможность не платить НДС (см. “Ъ” от 19 ноября).
Данные «Опоры России» эту тенденцию подтверждают — доля пользователей АУСН среди респондентов выросла до 11,5% (против 1% в 2025 году).
Связана такая динамика не только с налоговыми изменениями, но и с расширением географии самого режима. По данным ФНС, в августе 2025 года на АУСН работали 34 тыс. плательщиков, а марте этого года — уже свыше 400 тыс.
Эксперт «Контур.Эльбы» (сервис онлайн-бухгалтерии для МСП) Антон Артемов полагает, что состояние малого бизнеса можно оценить как «напряженное и нестабильное» — многие сокращают расходы и откладывают инвестиции. Перспективы сектора МСП, говорит он, во многом зависят от адаптации к налоговым изменениям. Часть компаний сосредоточится на сокращении оборота, чтобы избежать НДС: по данным реестра субъектов МСП, за декабрь—март число микропредприятий выросло с 6,5 млн до 6,67 млн, из которых вновь созданы 1,36 млн. В долгосрочной перспективе, считает Антон Артемов, рынок очистится и станет более структурированным, но произойдет это ценой закрытия части бизнесов.
Налоговый консультант Алла Милютина соглашается, что рост издержек приведет к закрытию части бизнесов, но существенная часть предпринимателей сможет адаптироваться к изменениям. Для развития МСП, считает Алла Милютина, необходимо, чтобы усиление регулирования и рост налоговой нагрузки сопровождались мерами господдержки.