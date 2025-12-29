В новый год с новыми налогами

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

2026 год продолжит налоговую реформу, начатую в 2025-м. Год назад, напомним, была введена пятиступенчатая шкала НДФЛ, повышен налог на прибыль с 20% до 25%, а для части малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (с годовым доходом от 60 млн руб.) появилась обязанность платить НДС.

22 процента составит основная ставка НДС с 2026 года

Вступающие в январе новшества — не менее масштабные. Дефицит бюджета заставил власти задействовать последний крупный резерв — НДС. Со следующего года его базовая ставка вырастет с 20% до 22%. Льготная, в 10%, сохраняется для социально значимых товаров, в том числе базовых продуктов питания, лекарств, детской продукции.

Одновременно продолжится начатое на прошлом этапе включение малого бизнеса в периметр плательщиков НДС. Изначально предложенное снижение порога доходов с 60 млн руб. сразу до 10 млн руб. всерьез обеспокоило бизнес, который предупредил о рисках ухода в тень и прекращения деятельности при таком росте нагрузки. В итоге правительство пошло на уступки, решив опустить порог поэтапно: с 2026 года он снизится втрое, до 20 млн руб., с 2027-го — до 15 млн руб., а в 2028-м — уже до изначально предлагавшихся 10 млн руб.

Среди иных нерадостных для МСП нововведений — отмена пониженных тарифов страховых взносов для большинства малых и средних предприятий.

Льготы сохранятся лишь для приоритетных отраслей, список которых утвердит правительство (в их числе уже назывались производство, обработка, транспорт, электроника). Для остальных будут действовать общие тарифы взносов: 30% до установленной законом предельной базы и 15% — свыше нее.

Предполагается, что совокупно налоговые изменения принесут бюджету только в 2026 году дополнительные 1,7 трлн руб. Большую часть этих поступлений даст повышение НДС — 1,2 трлн руб. Это позволило Белому дому сверстать бюджет на следующий год с «приемлемым», по выражению председателя правительства Михаила Мишустина, дефицитом в 1,6% ВВП.