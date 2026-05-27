Бюджет, налоги, зависимость от нефти. Главное из интервью Антона Силуанова
Силуанов: 68 регионам списана задолженность почти на 440 млрд рублей
Антон Силуанов ответил на вопросы «Ъ». Министр финансов рассказал о планируемых правках в действующий бюджет, приоритетах правительства, снижении зависимости от нефтегазовых доходов и «обелении» экономики. Главные заявления из интервью господина Силуанова — в подборке «Ъ».
Министр финансов РФ Антон Силуанов
О бюджете и росте расходов
Весенних поправок в федеральный бюджет через Госдуму в этом году не будет, однако параметры бюджета все же изменятся из-за новых макроэкономических условий и необходимости перераспределения средств на приоритетные направления.
Необходимо сохранить гибкость бюджетной политики на фоне растущей мировой неопределенности, включая конфликт на Ближнем Востоке.
С 2019 года расходы федерального бюджета выросли с 16,6% до 20% ВВП, а в денежном выражении — более чем в 2,3 раза. Это связано с пандемией, санкциями и необходимостью увеличивать расходы на безопасность и поддержку экономики.
Резервы не бесконечны, поэтому нужен переход к более сдержанным расходам.
О приоритетах
Приоритетными останутся социальные обязательства, оборона и безопасность.
Остальные расходы будут оцениваться с точки зрения эффективности и экономической отдачи.
Также правительство намерено уделять больше внимания снижению процентных рисков бюджета и повышению эффективности госуправления.
О зависимости бюджета от нефти и газа
Структура бюджета постепенно становится менее зависимой от нефтегазовых доходов.
Ненефтегазовые поступления формируют около 80% доходов федерального бюджета и почти 90% всей бюджетной системы. Это связано с ростом промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и цифровой экономики, а также с мерами по «обелению» бизнеса.
Базовая цена нефти в бюджетном правиле рассматривается как долгосрочный ориентир и не должна корректироваться под текущую конъюнктуру.
Минфин намерен использовать благоприятные цены на нефть для пополнения Фонда национального благосостояния.
О поддержке регионов
Минфин продолжит поддерживать регионы через межбюджетные трансферты — на эти цели ежегодно предусмотрено около 3,5 трлн руб.
Кроме того, сохраняется программа инфраструктурных бюджетных кредитов.
За последние четыре года регионы получили более 1,1 трлн руб., а до 2030 года планируется направить еще 750 млрд руб.
Уже 68 субъектам списали почти 440 млрд руб. по бюджетным кредитам, а в девяти регионах задолженность погашена полностью.
О налогах и «обелении» экономики
Налоговые изменения — включая пятиступенчатую шкалу НДФЛ и рост налога на прибыль — должны принести бюджету дополнительные доходы на уровне 2,2–2,3% ВВП ежегодно.
Поступления НДС за первые месяцы года выросли более чем на 20%, а сборы налога на прибыль и НДФЛ в прошлом году увеличились почти на 90%.
Правительство усиливает контроль за импортом товаров через страны Евразийский экономический союз, чтобы пресечь схемы ввоза без уплаты НДС и пошлин.
Меры направлены прежде всего против недобросовестных участников рынка, «каждая копейка на счету».
О госдолге и ОФЗ
Россия сохраняет один из самых низких уровней госдолга среди стран G20.
Минфин намерен постепенно сокращать долю облигаций с плавающей ставкой (флоатеров), поскольку именно они формируют большую часть расходов на обслуживание долга.
Задача объявленного Минфином размещения новых облигаций федерального займа в юанях — сформировать полноценную кривую доходности в китайской валюте для российских эмитентов.
Об IPO госкомпаний
Правительство уже подготовило список компаний с госучастием для IPO и SPO.
В 2026 году власти рассчитывают провести два-три вторичных размещения акций.
Задача правительства — увеличить капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году.
Для этого государство намерено стимулировать компании к выходу на биржу, в том числе через прямую финансовую поддержку и компенсацию части расходов на размещение акций для технологических компаний и МСП.