Бюджет, налоги, зависимость от нефти. Главное из интервью Антона Силуанова

Антон Силуанов ответил на вопросы «Ъ». Министр финансов рассказал о планируемых правках в действующий бюджет, приоритетах правительства, снижении зависимости от нефтегазовых доходов и «обелении» экономики. Главные заявления из интервью господина Силуанова — в подборке «Ъ».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Министр финансов РФ Антон Силуанов

О бюджете и росте расходов Весенних поправок в федеральный бюджет через Госдуму в этом году не будет, однако параметры бюджета все же изменятся из-за новых макроэкономических условий и необходимости перераспределения средств на приоритетные направления.

Необходимо сохранить гибкость бюджетной политики на фоне растущей мировой неопределенности, включая конфликт на Ближнем Востоке.

С 2019 года расходы федерального бюджета выросли с 16,6% до 20% ВВП, а в денежном выражении — более чем в 2,3 раза. Это связано с пандемией, санкциями и необходимостью увеличивать расходы на безопасность и поддержку экономики.

Резервы не бесконечны, поэтому нужен переход к более сдержанным расходам. О приоритетах Приоритетными останутся социальные обязательства, оборона и безопасность.

Остальные расходы будут оцениваться с точки зрения эффективности и экономической отдачи.

Также правительство намерено уделять больше внимания снижению процентных рисков бюджета и повышению эффективности госуправления.

О зависимости бюджета от нефти и газа Структура бюджета постепенно становится менее зависимой от нефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые поступления формируют около 80% доходов федерального бюджета и почти 90% всей бюджетной системы. Это связано с ростом промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и цифровой экономики, а также с мерами по «обелению» бизнеса.

Базовая цена нефти в бюджетном правиле рассматривается как долгосрочный ориентир и не должна корректироваться под текущую конъюнктуру.

Минфин намерен использовать благоприятные цены на нефть для пополнения Фонда национального благосостояния.

О поддержке регионов Минфин продолжит поддерживать регионы через межбюджетные трансферты — на эти цели ежегодно предусмотрено около 3,5 трлн руб.

Кроме того, сохраняется программа инфраструктурных бюджетных кредитов.

За последние четыре года регионы получили более 1,1 трлн руб., а до 2030 года планируется направить еще 750 млрд руб.

Уже 68 субъектам списали почти 440 млрд руб. по бюджетным кредитам, а в девяти регионах задолженность погашена полностью.

О налогах и «обелении» экономики Налоговые изменения — включая пятиступенчатую шкалу НДФЛ и рост налога на прибыль — должны принести бюджету дополнительные доходы на уровне 2,2–2,3% ВВП ежегодно.

Поступления НДС за первые месяцы года выросли более чем на 20%, а сборы налога на прибыль и НДФЛ в прошлом году увеличились почти на 90%.

Правительство усиливает контроль за импортом товаров через страны Евразийский экономический союз, чтобы пресечь схемы ввоза без уплаты НДС и пошлин.

Меры направлены прежде всего против недобросовестных участников рынка, «каждая копейка на счету».

О госдолге и ОФЗ Россия сохраняет один из самых низких уровней госдолга среди стран G20.

Минфин намерен постепенно сокращать долю облигаций с плавающей ставкой (флоатеров), поскольку именно они формируют большую часть расходов на обслуживание долга.

Задача объявленного Минфином размещения новых облигаций федерального займа в юанях — сформировать полноценную кривую доходности в китайской валюте для российских эмитентов.

Об IPO госкомпаний Правительство уже подготовило список компаний с госучастием для IPO и SPO.

В 2026 году власти рассчитывают провести два-три вторичных размещения акций.

Задача правительства — увеличить капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году.

Для этого государство намерено стимулировать компании к выходу на биржу, в том числе через прямую финансовую поддержку и компенсацию части расходов на размещение акций для технологических компаний и МСП.

