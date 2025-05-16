Неценная бумага

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не нашел причин для включения здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в реестр выявленных объектов, обладающих признаками культурного наследия. Участок вместе с объектом принадлежит ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК»), которое еще в 2019 году получило разрешение на возведение многоквартирного дома на этом месте. Инициативная группа, которая не первый год борется за сохранения здания, намерена оспорить решение КГИОП в суде и вновь обратиться в комитет с заявкой о признании ВНИИБ выявленным памятником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Комиссией по установлению историко-культурной ценности не выявлены новые обстоятельства, позволяющие включить здание на 2-м Муринском пр., 49 в перечень выявленных памятников»,— говорится на сайте КГИОП. Повторно рассмотреть заявку на включения ВНИИБа в реестр комитет был вынужден по решению Куйбышевского райсуда, который в июне прошлого года удовлетворил требования защитников института. В феврале 2025-го Калининский райсуд также признал незаконным отказ Смольного рассмотреть заявление о ценности здания. Заявку еще в 2023 году подавали градозащитники Юрий Багров и Дмитрий Литвинов.

КГИОП заявляет, что комиссия не нашла новых, документально подтвержденных обстоятельств, а следовательно, причин для изменения решений у комитета нет. «Важно подчеркнуть, что отсутствие у какого-либо здания статуса объекта культурного наследия не означает, что его можно снести»,— заключили в комитете.

Именно против сноса здания, построенного в стиле сталинского неоклассицизма в 1957 году, уже шестой год выступают градозащитники. В 2019 году собственник здания и участка — ООО «Институт бумажной промышленности» — получил разрешение на строительство жилого многоэтажного дома общей площадью 29,2 тыс. кв. м на 229 квартир на месте института. В 2020-м здание и участок купило ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК»). С тех пор жители города предприняли уже несколько попыток признать объект памятником: в 2019-м и 2020-м градозащитники просили КГИОП включить институт в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В 2023 — в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Но каждый раз получали отказ. Судьбой здания интересовался и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, однако ситуацию это не изменило.

В феврале Госстройнадзор Петербурга продлил разрешение на строительство жилья на месте бывшего института до 30 декабря 2027 года. В апреле Государственная административно-техническая инспекция выдала застройщику ордер на установку строительных лесов и пешеходной галереи вокруг здания. В ГК «ФСК» возможный снос здания и планы на него не комментируют.

Нынешний отказ КГИОП, по словам координатора движения «Живой город» Дмитрия Литвинова, пока на судьбу здания не повлияет. «Здание теряет статус объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, не по факту релиза КГИОПа, а после публикации официального распоряжения, которое должно пройти антикоррупционную экспертизу. Как минимум это еще две недели»,— прокомментировал «Ъ-СПб» Дмитрий Литвинов. По его словам, решение будет оспорено в суде. «На наш взгляд, решение абсурдное. Есть три экспертных заключения о том, что ВНИИБ обладает признаками объекта культурного наследия. Но КГИОП их не учел. Будем оспаривать распоряжение в суде и будем требовать обеспечительных мер»,— добавляет Дмитрий Литвинов.

В феврале петербургский парламент принял изменения городского закона № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия...». В документе прописали новую классификацию исторических зданий: «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты». В перечень ценных средовых объектов включили более 650 построек, возведенных в советский период. Однако ВНИИБ такой чести не удостоился.

На обсуждении закона № 820–7 в Законодательном собрании руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова отметила, что институт — пример сталинского классицизма и градозащитное сообщество активно борется за его включение в перечень выявленных объектов культурного наследия.

«Это очень красивое здание, туда бы очень хорошо подошла музыкальная школа, которых у нас мало, или детский танцевальный центр. Я была там внутри, когда здание уже было закрыто. Я считаю, это кощунство — сносить такие здания. Но говорят, что очень недоговороспособный собственник. Вот, к сожалению, это наша система приватизации (здание было приватизировано НИИ ООО «Институт бумажной промышленности» после распада СССР.— «Ъ-СПб»). Надо пытаться признавать здание памятником»,— прокомментировала решение КГИОП Ирина Иванова.

Надежда Ярмула