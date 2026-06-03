Путин завершил четырехчасовые переговоры с президентом Танзании

Президент России Владимир Путин и его танзанийская коллега Самия Сулуху Хасан завершили переговоры в Кремле. Они длились почти четыре часа. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, а также события международной и региональной повестки, сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Танзании Самия Сулуху Хасан и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Президент Танзании Самия Сулуху Хасан и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Переговоры начались в узком составе и продолжились в расширенном формате. Президенты обсуждали вопросы сотрудничества в атомной, газовой, транспортной отраслях, а также в сферах сельского хозяйства, IT и кибербезопасности, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников «Первому каналу». Владимир Путин указал на рост товарооборота между Россией и Танзанией на 20-25% в 2025 году.

Самия Сулуху Хасан прибыла в Москву вечером 2 июня, ее визит продлится до 5 июня. Она планирует выступить на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и поучаствовать в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога во время ПМЭФ.